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هيئة الغذاء والدواء تجري أكثر من 9 آلاف فحص مخبري

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الغذاء والدواء السعودية

هيئة الغذاء والدواء تجري أكثر من 9 آلاف فحص مخبري

الرياض - العربية.نت

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كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، عن فحصها أكثر من 9864 تحليلاً مخبرياً على 3929 عينة في مختبراتها خلال شهر أغسطس من العام الحالي.

وتصدرت العينات التي شملها التحليل مياه الشرب ولحوم الدواجن والأقراص والكبسولات الدوائية والحقن والقفازات الطبية أكثر العينات التي شملها التحليل.

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كما، أوضحت الهيئة أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 3498 عينة أُجريَ عليها 8148 تحليلاً مخبرياً، شملت المياه المعبأة للشرب واللحوم والدواجن والفواكه والخضراوات وأغذية الأطفال والعسل والأغذية الخاصة بالطيور.

في السياق، جرى استقبال 431 عينة من المستحضرات الدوائية والتجميلية أُجريَ عليها 1716 تحليلاً مخبرياً، تضمنت أقراصا وكبسولات وشراب وبخاخات ومستحضرات تجميل وفيتامينات ولقاحات ومكملات غذائية.

كذلك، أخذت 771 عينة من الأجهزة والمستلزمات الطبية أُجريَ عليها 974 تحليلاً مخبرياً، شملت الحقن والقفازات الطبية والعدسات اللاصقة وعدسات النظارات والنظارات الشمسية.

وتسعى الهيئة من خلال جميع مختبراتها إلى التأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات معملياً في المختبرات التابعة لها، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

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