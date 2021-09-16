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"أنا داعس على الطلاب"..جامعة الطائف تحقق مع عضو تدريس

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جامعة الطائف ..

"أنا داعس على الطلاب"..جامعة الطائف تحقق مع عضو تدريس

#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب .. هاشتاغ انتشر مع الحادثة

الرياض - العربية.نت

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف يظهر فيه متحدثاً بعبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه، ما دفع الجامعة لإصدار بيان أكدت فيه إحالة المتهم للتحقيق.

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وأكد البيان رفض الجامعة لهذا السلوك الفردي الذي لا يمتّ لها بصلة ولا لمنسوبيها، معلنة اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حيث سيتم الإعلان عن النتائج فور صدورها.

"مثل بناتي"

فيما قال ناشرو الفيديو على منصات التواصل، إنه يعود لأستاذ جامعي، ويكشف تحيزه للطالبات على حساب الطلاب.

وقد ظهر خلال حديثه إلى طالب يقول: "الطلاب أنا داعس عليهم دعس! لكن البنات لا، قلبي ما يعطيني.. أنا أشوفهم مثل بناتي".

فيما تسبب المقطع الصوتي في حالة من الغضب والجدل، وانتشر هاشتاغ #دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب ، كما تضمنت التعليقات العديد من عبارات الاستنكار مطالبة بمحاسبة الأستاذ الجامعي.

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