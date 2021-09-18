إبل تسير بين الجبال.. مشهد بديع شمال السعودية

تعد "هجرة بجده" أحد أجمل المواقع البرية في السعودية، بسلسلة جبالها المتفرقة، الممتدة من شمال المملكة حتى حدود الأردن، وسط صحراء نقية برمالها الذهبية.

فقد جمعت تلك المنطقة في داخلها تنوع التضاريس، من الكهوف الملبدة بين الصخور، إلى سلسلة الأشجار المحاطة بالرمال.

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وكما خطفت أنظار محبي الطبيعة، سحرت المصورين، ومنهم "حاتم البلوي" الذي جذبته مسيرات الإبل بين صحرائها.

وقال لـ "العربية.نت"، إن المنطقة تتميز سياحياً بروعة التكوينات الجبلية الفريدة، وبرمال حمراء تعكس لون الصخور، وبكثرة الكهوف والمغارات.

كما أضاف أنها تعتبر من المواقع السعودية التي رصد بداخلها عدد من النقوش لحقبة ما قبل الإسلام.

مسيرة الإبل

أما عن مشاهد الإبل التي وثقها بعدسته، فأوضح أن ذاك الموقع لفت انتباهه إلى حد كبير، لذلك خطط لرحلة تصوير توثق تلك المشاهد.

وأكد أن ما التقطه من صور للإبل هناك عكس تنوع جغرافيا لا مثيل له في هجرة بجده

كذلك أوضح أن عشاق الرحلات البرية يحرصون عادة على الذهاب إلى هجرة بجده، وقضاء أجمل الأوقات فيها، مستفيدين من تميز الطقس هناك فالصيف بدرجات حرارة معتدلة بالليل تميل إلى البرودة في الشتاء.

وأكد أن أجمل ما تراه هناك مشاهد تساقط الأمطار على الجبال، وتحولها إلى شلالات مبهرة بمنظرها.

نقوش وكتابات

إلى ذلك، كشف أن هذه المواقع تحتضن بين طياتها الكثير من الكتابات والنقوش، التي تدل على ما تضمه من إرث تاريخي ذي أهمية للباحثين في أسبار التاريخ.

وتحكي النقوش عن تطور اللغة العربية، والتي عرفت فيما بعد باللهجة الحسمائية، وهي لهجة عربية شبيهة باللهجة النبطية، وتُعد أول كتابة عربية ترتبط فيها الحروف ببعضها كما الخط الكوفي.