.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تتويج 5 بطلات بالجولة الذهبية لبطولة الاتحاد السعودي للمبارزة

  • الخط
من الفائزات

تتويج 5 بطلات بالجولة الذهبية لبطولة الاتحاد السعودي للمبارزة

شارك في البطولة 60 لاعبة، وطاقم تحكيم نسائي، إضافة إلى طاقم تنظيمي إداري

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في بطولة المملكة على هامش الجولة الذهبية للمبارزة "عمومي وتحت 15سنة" والتي أقيمت في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر -شرق السعودية- للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل)، حيث حققت خمس بطلات نجاحاً وتميزاً كبيرا، وكانت أولاهن البطلة الحسناء الحماد التي حققت بطولة السايبر عمومي للكبار، فما حققت لين الفواز بطولة الفويل عمومي، وندى عابد بطولة سلاح الابيه عمومي، وآية عمار بطولة سلاح الفويل تحت 15 سنة، وضي العميري بطولة سلاح الابيه تحت 15 سنة، كما تم تتويج بطلات الجولات المتعددة خلال ختام الموسم.

وجاءت البطولة بعد أن أنهى المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات الخميس الماضي، معسكره الإعدادي الذي أقيم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الأبيه والسايبر والفويل)، بعد أن استمر لمدة 10 أيام.

مبارزة
مبارزة

وجاء المعسكر استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات "عمومي وتحت 15 عامًا" التي اختتمت يوم أمس، بسلاحي السايبر والفويل، بمشاركة 60 لاعبة، وطاقم تحكيم نسائي، إضافة إلى طاقم تنظيمي إداري وهم ملاك السلطان ودعد المسفر ولجين هزازي وأريج عابد.

من المشاركات في البطولة
من المشاركات في البطولة

وشهدت البطولة مشاركة المحكمة الدولية الأرجنتينية يانينا إيانوزي، التي شاركت في المعسكر كمحكمة ومدربة للإشراف على مستوى وأداء اللاعبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟ لماذا يتفوق الأطفال على الكبار في وجه كورونا وتحوراته؟
عن مزج جرعات لقاحات كورونا.. هذا ما تؤكده الصحة العالمية عن مزج جرعات لقاحات كورونا.. هذا ما تؤكده الصحة العالمية
الأكثر قراءة
إبل تسير بين الجبال.. مشهد بديع شمال السعودية إبل تسير بين الجبال.. مشهد بديع شمال السعودية
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
السعودية.. 10 ملايين معتمر منذ العودة التدريجية السعودية.. 10 ملايين معتمر منذ العودة التدريجية
تخفيضات اليوم الوطني ! تخفيضات اليوم الوطني !
وصول طائرة سعودية إغاثية إلى تونس تحمل 5 مولدات أكسجين وصول طائرة سعودية إغاثية إلى تونس تحمل 5 مولدات أكسجين
كيف تعيش سعيداً؟ كيف تعيش سعيداً؟
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
لهذه الأسباب تسعى واشنطن لتمديد تعليق حظْر السفر ضد طالبان
اكتشف المزيد