.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية جهود دعم اليمنيين

  • الخط
مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان
اليمن والحوثي

مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية جهود دعم اليمنيين

وليام ديفيد جريسلي يعرب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة وتقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم الأحد، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأعرب جريلسي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة وتقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن، مشيدا بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية في دول العالم المحتاجة.

الحديدة.. خسائر بشرية ومادية فادحة للحوثيين لليوم الثاني   اليمن اليمن والحوثي الحديدة.. خسائر بشرية ومادية فادحة للحوثيين لليوم الثاني  
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة لتتفادى ضررها.. هذا هو الوقت الأمثل لاحتساء القهوة
الأكثر قراءة
إبل تسير بين الجبال.. مشهد بديع شمال السعودية إبل تسير بين الجبال.. مشهد بديع شمال السعودية
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
السعودية.. 10 ملايين معتمر منذ العودة التدريجية السعودية.. 10 ملايين معتمر منذ العودة التدريجية
وصول طائرة سعودية إغاثية إلى تونس تحمل 5 مولدات أكسجين وصول طائرة سعودية إغاثية إلى تونس تحمل 5 مولدات أكسجين
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا  السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا 
تخفيضات اليوم الوطني ! تخفيضات اليوم الوطني !
قبل أن تذهب
تفاصيل إعادة اعتقال آخر أسيرين من مجموعة الستة التي فرت من سجن جلبوع
تفاصيل إعادة اعتقال آخر أسيرين من مجموعة الستة التي فرت من سجن جلبوع
اكتشف المزيد