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الرماة السعوديون يدشنون اليوم مشاركتهم العالمية

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جانب من استعدادات المنتخب للبطولة

الرماة السعوديون يدشنون اليوم مشاركتهم العالمية

تضم بعثة أخضـر السهام 9 رماة بينهم ثلاث راميات ستشارك في منافسات القوس الأولمبي

العربية.نت - نادية الفواز

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يدشن المنتخب السعودي للسهام اليوم الاثنين مشاركته في بطولة العالم للسهام 2021 والتي تحتضنها مدينة "يانكتون" في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 19-26 سبتمبر الجـاري.

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وتضم بعثة أخضـر السهام 9 رماة "رجال – سيدات" حيث ستشارك ثلاث راميات في منافسات القوس الأولمبي وهن: مشاعل العتيبي، سارة بنت سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة سيشاركون في منافسات القوس المركب، هم: مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني، و3 آخرين في القوس الأولمبي: راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي، فيما يشرف فنياً الأخضر المدرب بول روبيرتس بالإضافة لإداري البعثة الأستـاذة أسماء الشعبان.

وستنطلق مشاركة الأخضر اليوم الاثنين بالتدريب الرسمي للبطولة، فيما شارك كافة الرماة الأحد في التدريبات الجماعية فور وصول البعثة للولايات المتحدة الأميركية.

من جهة أخرى، شارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام في اجتماعات الكونغرس التي نظمها الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم، بالإضافة لحضوره ورشة عمل لشرح القوانين واللوائح الجديدة في الاتحاد الدولي.

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