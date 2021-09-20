ثلاث ليالٍ غنائية في حب السعودية

يقدم عدد كبير من شباب وشابات السعودية، أوبريت "ليلة وطن" عبر ثلاث ليالٍ من اللوحات الغنائية والاستعراضية في حب الوطن، ويحييها كل من راشد الماجد، ماجد المهندس، أصيل أبوبكر سالم، داليا مبارك وعايض، أيام 23 و24 و25 سبتمبر 2021 على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

ومن المقرر أن تقوم شبكة "ام بي سي" برعاية الهيئة العامة للترفيه حفل أوبريت ليلة وطن، بمناسبة اليوم الوطني، وسوف تقام العديد من الحفلات التي ترعاها الهيئة، كما تعددت مظاهر الاحتفال بهذه المناسبات بين الحفلات والتهاني والمهرجانات التي تقام في السعودية.

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وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، إمكانية كافة المواطنين حجز تذكرة حفلة ليلة وطن، من خلال زيارة موقع بلاتينيوم، حيث ستبدأ أسعار التذاكر من 82 ريالا سعوديا وأعلى، ومن المقرر أن تقام العديد من المهرجانات والحفلات بمناسبة اليوم الوطني 91 في السعودية.