.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وكيل الصحة السعودية: لم يبقَ الآن من رافضي لقاح كورونا سوى مخدوع أو مكابر

  • الخط
لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

وكيل الصحة السعودية: لم يبقَ الآن من رافضي لقاح كورونا سوى مخدوع أو مكابر

أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة متحورات فيروس كورونا

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

قال وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، لم يتبقَ الآن في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوع أو المكابر.

وأضاف عسيري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين: لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء، كما يزعمون، فلماذا استأثرت به الدول الغنية، وتركت إفريقيا تصارع كوفيد.

وتابع عسيري: "لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة لم يبق الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر".

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد شددت على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة متحورات فيروس كورونا، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

بداية أسبوع حمراء للأسهم العالمية.. مؤشر السعودية يتماسك فوق 11328 نقطة أسواق المال سوق السعودية بداية أسبوع حمراء للأسهم العالمية.. مؤشر السعودية يتماسك فوق 11328 نقطة

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 63 حالة مؤكدة، وتعافي 71 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2343 حالة، منها 339 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546612 حالة، وعدد حالات التعافي 535602 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفات، ليصل الإجمالي إلى 8667 حالة وفاة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
الأكثر قراءة
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
تخفيضات اليوم الوطني ! تخفيضات اليوم الوطني !
وصول طائرة سعودية إغاثية إلى تونس تحمل 5 مولدات أكسجين وصول طائرة سعودية إغاثية إلى تونس تحمل 5 مولدات أكسجين
مركز البحوث بالرياض يكشف أسرار الحوثي في تغيير المناهج الدراسية  مركز البحوث بالرياض يكشف أسرار الحوثي في تغيير المناهج الدراسية 
السعودية.. الكشف عن خطة تطوير قطاع المتاحف السعودية.. الكشف عن خطة تطوير قطاع المتاحف
مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية جهود دعم اليمنيين مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية جهود دعم اليمنيين
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد