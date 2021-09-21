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قوات برية سعودية تصل إلى اليونان للمشاركة في مناورات رباعية

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قوة سعودية إلى اليونان
قوة سعودية وصلت إلى اليونان

قوات برية سعودية تصل إلى اليونان للمشاركة في مناورات رباعية

المناورة الرباعية تركز على رفع جاهزية القوات الخاصة وتبادل الخبرات

دبي - العربية.نت

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وصلت القوة المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية السعودية، الاثنين إلى اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية، الذي ستنطلق مناوراته، الثلاثاء.

قوة سعودية إلى اليونان
قوة سعودية إلى اليونان

وكان في استقبال القوة السعودية ضابط التمرين من إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية العقيد الركن خالد عبدالله العليان وضابط الاتصال العسكري في سفارة المملكة بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وقائد قاعدة الفسينا الجوية باليونان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة.

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ويأتي هذا التمرين بمشاركة القوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة المصرية التي ستشارك من ضمن التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية.

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