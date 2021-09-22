التحالف: تدمير مفخختين حوثيتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

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وأضاف في بيان أنه يتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة، ويتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

تدمير 3 مففخات

وكان التحالف قد أعلن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية نحو ⁧‫خميس مشيط‬⁩.

وأكد أمس أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة.

الرياض لن تتردد بردع الميليشيا

الجدير ذكره أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كان شدد الأسبوع الماضي، على أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مؤكداً أن المسؤولية في الخراب تقع على عاتق الحوثيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، من الرياض حينها، أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية، مؤكداً أن الميليشيا تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

كما تابع أن الرياض كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، إلا أن الميليشيا الإرهابية لم تلتزم به، بل واصلت تهديد المدنيين.

شركاء بمكافحة الإرهاب

كذلك أعلن رفض المملكة القاطع لاستخدام الميليشيا الحوثية الشعب اليمني كرهينة.

إلى ذلك، نوّه بأن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب، وأنها ستعمل دوما مع حلفائها في هذا المجال.

وكانت المملكة قد بعثت قبل أيام، برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مؤكدة أن تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.