السعودية تستنكر وتدين الانقلاب الفاشل في السودان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس الثلاثاء، على مؤسسات الدولة الشرعية في السودان.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنه واستقراره ورخاءه حكومةً وشعباً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وكان مجلس السيادة في السودان كشف أمس تفاصيل مهمة عن محاولة الانقلاب الفاشلة، التي قادها اللواء عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطاً برتب مختلفة، وعدد من ضباط الصف والجنود.

تحقيقات مستمرة

بدوره، أكد وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، أن التحريات والتحقيقات أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وقال ياسين في تصريح صحافي الثلاثاء إنه تم القبض على كل المشاركين، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتاً إلى أنه يجري استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان التفاصيل.

يذكر أن الجيش السوداني كان أعلن، الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.