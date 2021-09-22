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الملك سلمان: منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ضرورة

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الملك سلمان خلال خطاب في الأمم المتحدة 22-9-2022 (واس)
الملك سلمان خلال خطاب في الأمم المتحدة 22-9-2022 (واس)

الملك سلمان: منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ضرورة

"السياسة الخارجية للسعودية تقوم على دعم الحوار لتحقيق السلام"

دبي - العربية.نت

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

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وأضاف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن إيران دولة جارة، معرباً عن أمل المملكة في أن تؤدي المحادثات معها إلى إقامة علاقات.

كما تابع أن السياسة الخارجية للسعودية تقوم على دعم الحوار لتحقيق السلام.

مبادرة كفيلة بإنهاء الصراع

وعن اليمن، لفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن بلاده تحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن ميليشيات الحوثي تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة.

ونوّه إلى أن مبادرة السلام في اليمن التي قدمتها المملكة كفيلة بإنهاء الصراع.

كذلك أوضح أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط.

الملك سلمان خلال خطاب في الأمم المتحدة 22-9-2022 (واس)
الملك سلمان خلال خطاب في الأمم المتحدة 22-9-2022 (واس)

في سياق متصل، أعلن الملك أن المملكة مستمرة في محاربة الفكر المتطرف.

سد النهضة والمناخ

أما عن أزمة سد النهضة، فقد أعلن خادم الحرمين أن المملكة تؤيد حلا سلميا للأزمة بما يضمن حقوق مصر والسودان.

وأضاف أن الرياض قدمت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأكدت على أهمية تظافر الجهود لمواجهة آثار التغير المناخي.

أزمة فيروس كورونا

في حين أعلن الملك سلمان، أن السعودية قدمت 500 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد على أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، مشيراً إلى أنها دعمت الجهود العالمية لمواجه تداعيات الوباء.

وشدد على أن التعافي من كورونا يعتمد على تعاون الجميع.

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