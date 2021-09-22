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بالخط العربي.. سعودي يرسم الملك سلمان في أكبر بورتريه

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الرسمة على مساحة كبيرة وسط الحديقة

بالخط العربي.. سعودي يرسم الملك سلمان في أكبر بورتريه

العربية.نت - نادية الفواز

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وظّف فنان تشكيلي سعودي أنماطاً مختلفةً من الخط العربي، لتنفيذ أكبر بورتريه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبلغ ارتفاع اللوحة 30 متراً وعرضها 20 متراً، واستغرق العمل بها عاماً ونصف العام، ورشحت لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

كما تحمل هذه اللوحة كافة أسماء المدن والقرى السعودية، وتم تنفيذها على أرض متنزه الروسان في الرياض.

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ورصدت اللوحة أكثر من 70 مدينة ومحافظة وقرية من قرى السعودية، بما يكون مجموعه 2030، كما تكرر اسم الملك سلمان في اللوحة بما يعزز دور رؤية المملكة الطموحة.

وأكد الفنان صالح العقاري لـ "العربية.نت" أنه "انتهى العام الماضي من رسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا العام لخادم الحرمين الشريفين". وقال "بإذن الله سأعمل خلال العام القادم لرسم صورة المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله".

هكذا تبدو الرسمة
هكذا تبدو الرسمة

وعن احترافه الرسم، قال إنه بدأ في عام 1997 برسم الكاريكاتير في العديد من الصحف السعودية، مشيراً إلى أنه كان في الوقت نفسه يعشق رسم البورتريه، الذي ينتمي إلى المدرسة الواقعية، لافتاً إلى أنه يجيد أيضاً الخط العربي وفن التكوين.

هكذا تبدو الرسمة بحروف الخط العربي
هكذا تبدو الرسمة بحروف الخط العربي

كذلك، تابع قائلاً "أرسم البورتريه منذ طفولتي، وأول لوحة رسمتها كانت لمعلمي في المدرسة، وحين نمت الموهبة التحقتُ بعدد من الدورات التدريبية المتعددة في مجال الرسم والكاريكاتير والخط العربي".

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