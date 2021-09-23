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الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثي باتجاه جازان

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بقايا صواريخ باليستية حوثية تم اعتراضها بسماء المملكة
اليمن والحوثي

الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثي باتجاه جازان

التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي

دبي - العربية.نت

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اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، اليوم الخميس.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

يأتي ذلك بعدما كانت عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيات الحوثي مساء الاثنين في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة في اليمن.

وأوضح التحالف أن العملية تمت بعد مراقبة استخبارية، وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل مليشيات الحوثي لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

والخميس الفائت شدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية.

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كما دعا هادي إلى صد تلك الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المدعومة إيرانياً، سواء عبر نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، أو استهداف السفن بالقوارب المسيرة، فضلاً عن ضرب المدن والموانئ وآخرها كارثة استهداف ميناء المخا.

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث ناقش الطرفان آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن.

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