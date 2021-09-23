.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيلم "جرعة أمل".. قصة لقاحات كورونا في السعودية

  • الخط
potion of hope
من الفيلم الوثائقي العلمي "جرعة أمل"

فيلم "جرعة أمل".. قصة لقاحات كورونا في السعودية

استغرق إنتاج الفيلم 760 ساعة على مدى 97 يوماً وتم تصويره في 4 أيام شملت 8 مواقع بمشاركة 6 جهات

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية، الفيلم الوثائقي العلمي "جرعة أمل"، يرصد تجربة السعودية مع اللقاحات، في ضوء الحملة الجاري تنفيذها لتحصين أفراد المجتمع باللقاح ضد فيروس كورونا.

استغرق إنتاج الفيلم 760 ساعة عمل، على مدى 97 يوماً، وتم تصويره في 4 أيام، شملت 8 مواقع بمشاركة 6 جهات هي: وزارة الصحة، ومختبرات هيئة الغذاء والدواء، ومراكز اللقاح، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومكتبة الملك فهد الوطنية.

ويعد فيلم "جرعة أمل" هو الثاني الذي ينتجه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، خلال مرحلة المواجهة مع جائحة كورونا بعد فيلم "مرحلة صعبة"، الذي يوثق مواقف مجتمعية وحياتية من العيش تحت ظل الجائحة، ويستعرض قصصا لأبطال المواجهة من مختلف الجهات، كما يعكس تأثيرات الجائحة على أوجه الحياة الاجتماعية، ويلتقي مع مختلف شرائح المجتمع.

الأولى من نوعها بالسعودية.. هيئة الأدب تطلق "قافلة الفل جازان" السعودية الأولى من نوعها بالسعودية.. هيئة الأدب تطلق "قافلة الفل جازان"

ويتحدث في الفيديو عدد من المسؤولين والمتخصصين والمواطنين، في مقدمتهم الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس لجنة الشراء المباشر، والدكتور عادل الهرف نائب الرئيس لقطاع الدواء بهيئة الغذاء والدواء، والدكتور عبد الله عسيري وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، والدكتور خالد عبد الكريم وكيل الصحة المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، والدكتور فهد البطحي الرئيس التنفيذي للتشغيل في شركة "نوبكو"، والصيدلانية علياء الدهش أخصائية مختبر بقسم الأدوية الحيوية، والباحث الاجتماعي الدكتور محمد الحاجي، والطبيبة النفسية الدكتورة أفنان الغامدي، وإبراهيم العجلان أحد الذين أصيبوا سابقا بالجدري، والدكتور محمد قاسم مستشار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والدكتور وليد عمرود مدير عام مراكز الاتصال في وزارة الصحة، والمهندس إسكندر هوساوي عميد كلية الهندسة بالليث التابعة لجامعة أم القرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
الأكثر قراءة
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
الملك سلمان: منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ضرورة الملك سلمان: منع إيران من امتلاك أسلحة نووية ضرورة
بالخط العربي.. سعودي يرسم الملك سلمان في أكبر بورتريه بالخط العربي.. سعودي يرسم الملك سلمان في أكبر بورتريه
التحالف: تدمير زورقين مفخخين في الصليف التحالف: تدمير زورقين مفخخين في الصليف
التحالف: تدمير مفخختين حوثيتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط التحالف: تدمير مفخختين حوثيتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط
السعودية تستنكر وتدين الانقلاب الفاشل في السودان السعودية تستنكر وتدين الانقلاب الفاشل في السودان
قبل أن تذهب
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
اكتشف المزيد