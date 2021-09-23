الأولى من نوعها بالسعودية.. هيئة الأدب تطلق "قافلة الفل جازان"

تستعد هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، لإطلاق فعالية "قافلة الفل جازان" غداً الجمعة، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، وهي قافلة شعرية تُعد الأولى من نوعها في السعودية، وتنظمها الهيئة في عدد من المدن السعودية بمشاركة شعراء من منطقة جازان، وذلك بهدف تعزيز الحراك الأدبي المحلي.

ويمكن للراغبين في حضور الأمسيات الشعرية للقافلة التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/poetry_night.

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وستنطلق مسيرة القافلة من مدينة الرياض، قبل أن تنتقل إلى منطقة القصيم، ثم حائل، انتهاءً بمنطقة الجوف، حيث ستقدم محتوى شعرياً وإبداعياً في المواقع التي ستتوقف فيها، مستعينة بشعراء من منطقة جازان، ليكونوا جزءاً من التفعيل الثقافي الذي تقدمه القافلة لزوارها من مختلف شرائح المجتمع.

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من "قافلة الفل جازان" إلى المساهمة في نشر المحتوى الأدبي السعودي في عموم مناطق السعودية، وعبر وسيلة شعبية تُخاطب المجتمع المحلي بشكل مباشر، وبتواصل تلقائي على أرض الواقع، في قافلة تتنقل بين المدن من أجل جعل الأدب جزءاً من حياة الفرد، وللاحتفاء بالشعر العربي والثقافة الأدبية، ونشرهما على أوسع نطاق.