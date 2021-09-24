الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

اعترضت الدفاعات السعودية اليوم الجمعة، ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن تصعيد ميليشيا الحوثي متعمد لاستهداف المدنيين.

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وقبل ذلك أسقطت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وكانت الدفاعات السعودية دمرت، مساء الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا الخميس.

وفي وقت سابق من نهار الخميس، دمرت الدفاعات السعودية 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، كما اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات باتجاه جازان.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وأضاف بالقول: نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.