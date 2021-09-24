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حسين الجسمي: جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية

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حفلة حسين الجسمي - جدة .

حسين الجسمي: جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية

جدة - سلطان السلمي

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ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 91، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، أحيا الفنان حسين الجسمي حفلاً غنائياً، حضره السعوديون والمقيمون، رافعين الأعلام الخضراء محتفلين باليوم الوطني السعودي، وسط مسرح سوبر دوم جدة.

واستقبل الجمهور السعودي الفنان الإماراتي بشوق كبير، فيما عايدهم الجسمي قائلا: "هي لنا دار، ونحن لها محبون كل عام والسعودية دارنا بألف خير، جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية، نحتفل بها معاكم في اليوم الوطني 91 لدارنا الغالية السعودية، تحية محبة كلها فخر لأهل المرجلة والعز، وعسى السعودية وأهلها دائماً بخير ومسرات، وقلب الإمارات ينبض سعوديا".


كما دعا العالم أجمع إلى زيارة المعرض الدولي، الذي سيقام في دبي يوم 1 أكتوبر المقبل والتعرف إلى كل ما يحويه من مفاجآت وابتكارات، وقال: "ندعوكم وندعو كل اللي يشوفونا عبر الشاشات، ندعو العالم كله ليعيش معنا (المستقبل) بكل تطلعاته وأفكاره في (إكسبو 2020 دبي) في الإمارات من الأسبوع القادم.. أهلا وسهلاً بالجميع في وطنكم".

حفلة حسين الجسمي - جدة
حفلة حسين الجسمي - جدة

وتنقل برفقة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء معه على مدار أكثر من ساعتين من الغناء المباشر، والمنقول عبر مجموعة من الشاشات والمنصات التلفزيونية السعودية والعربية، بين عدد كبير من أغنياته المحبوبة برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ورافقته فرقة سعودية متخصصة في فن "العرضة" السعودي عبر أغنيتين بدأهما بأغنية "سلمان الشهامة"، وأغنية "اصعد بعزمك".

حفلة حسين الجسمي - جدة ..
حفلة حسين الجسمي - جدة ..

كذلك قدم خلال الحفل ولأول مرة بالغناء المباشر أغنية "حته من قلبي" التي تفاعل معها الجمهور وخاصة الفقرة الذي قال فيها: "يا جدة يا جدة يا حته من قلبي"، إذ تبعتها صيحات الفرح والإعجاب.

ثم أعاد غناءها مرة أخرى مع الجمهور، وهو ما تكرر أيضاً مع أغنية "أحبك".

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