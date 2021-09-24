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هكذا ابتهج أطفال المملكة باليوم الوطني السعودي 91

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مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91....

هكذا ابتهج أطفال المملكة باليوم الوطني السعودي 91

توشح الأطفال باللون الأخضر عبر الأزياء الوطنية الجميلة، رافعين العلم السعودي خفاقاً

الرياض - العربية.نت

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شهدت مناطق ومدن السعودية احتفالات وبهجة باليوم الوطني السعودي 91، تحت شعار هي_لنا_دار، حيث توشح الأطفال باللون الأخضر عبر الأزياء الوطنية الجميلة، رافعين العلم السعودي خفاقاً، بمشاعر ملؤها التفاؤل والتلاحم.

في الوقت نفسه، ظهر الكثير من العوائل في الميادين والحدائق العامة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، التي أوصت عليها جهات الاختصاص.

مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91

وتنوعت العديد من الفعاليات الوطنية التي شهدتها مناطق ومحافظات السعودية، ما بين عروض الطائرات الجوية، والألعاب النارية، ومشاركات الفنانين والفنانات التشكيليين بالعديد من الرسومات الجدارية التي تحكي قصص العز والنماء للسعودية، إضافة لتقديم العرضة السعودية الشهيرة.

مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91..
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91..


وكالة الأنباء السعودية "واس"، وثقت العديد من الصور لاحتفالات مناطق السعودية باليوم الوطني السعودي 91، والتي جسدت معاني الفرحة والتراحم وحب الوطن.

مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 .
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 .
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 ,,
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 ,,
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 .,.
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 .,.
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 ,,..
مظاهر احتفال اليوم الوطني السعودي 91 ,,..
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