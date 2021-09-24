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وزير الخارجية السعودي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران

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الأمير فيصل بن فرحان وروبرت مالي

وزير الخارجية السعودي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران

جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

العربية.نت، وكالات

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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