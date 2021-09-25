بهذه الطريقة احتفت أكبر ساعة في العالم باليوم الوطني السعودي

أطلقت أكبر ساعة في العالم إضاءاتها الخضراء احتفاء باليوم الوطني السعودي 91 والتي أضاءت سماء مكة المكرمة، حيث تزينت ساعة مكة بشعار اليوم الوطني "هي لنا دار‬"، والمشاهدة على بعد ثمانية كيلومترات، نظير ارتفاعها الشاهق من بين جبال ووديان مكة، حيث يقدر بـ 400 متر عن مستوى الأرض.

وساعة مكة المكرمة تعد أكبر ساعة برج في العالم، وذلك نظراً لقطر واجهتها الذي يزيد على 40 متراً، وتتكون الساعة من أربع واجهات يبلغ حجم الواجهتين الأمامية والخلفية 43 متراً في 43 متراً، فيما يبلغ حجم الواجهتين الجانبيتين حوالي 43 متراً في 39 متراً، ويمكن رؤية أكبر لفظ تكبير (الله أكبر) في العالم فوق الساعة، حيث يصل طول حرف الألف في كلمة لفظ الجلالة الله إلى أكثر من 23 متراً، ويبلغ قطر الهلال 23 متراً، و‏هو‏ بذلك أكبر هلال تم صنعه حتى الآن.

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ويمكن رؤية الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فوق الواجهتين الجانبيتين للساعة، وتتكون الساعة المصممة على الطراز الإسلامي طبقاً لأدق معايير السلامة من مستوى قاعدي يحتوي على شرفة للزائرين تقع تحت واجهات الساعة الأربع، ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة 36.000 طن.