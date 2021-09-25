طلاب يحتفون باليوم الوطني السعودي.. من على قمة جبل "القهر"

من أعالي قمم جبل "القهر" الشهير جنوب السعودية، اعتلى مجموعة الطلاب بلباسهم التقليدي الأصيل، ليحتفوا باليوم الوطني السعودي 91 بطريقتهم الخاصة، ينشدون السلام الملكي، رافعين العلم السعودي من أعلى قمة في الجبل.

ووثق المواطن "صالح الريثي" احتفال بعض طلاب ابتدائية خطوة العين ومتوسطة وثانوية وادي عمود التابعة لإدارة تعليم صبيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، وقال لـ"العربية.نت": شاركت الطلاب من أجل توثيق مشهد الانتماء وحب الوطن من قبل هؤلاء الطلاب الصغار، الذين رفعوا راية وطنهم من أعالي الجبال، وهم يتغنون بحب وطنهم وهذا ما تربى عليه الجيل الجديد".

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يذكر أن جبل القهر ويسمى قديماً جبل زهوان، يقع بمحافظة الريث شرق منطقة جازان، ويعتبر الجبل من أشد جبال السعودية وعورة، حيث توجد به انكسارات حادة وسفوح عالية منيعة، وأخاديد سحيقة، وأطول هذه الأخاديد أخدود وادي لجب، ويحيط بالجبل سفح وحافة شاهقة من جميع جهاته.