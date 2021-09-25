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جريمة قتل وسرقة سيارة في تبوك.. وفيديو يوثق الحادثة

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Tabuk
من الفيديو

جريمة قتل وسرقة سيارة في تبوك.. وفيديو يوثق الحادثة

اللص سرق السيارة من أمام منزل صاحبها في مدينة تبوك، إلا أن الجريمة تحولت إلى جريمة قتل

العربية.نت - مريم الجابر

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راج فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للص يسرق سيارة من أمام منزل في تبوك شمال السعودية، ووجدها أحد أصدقاء صاحب السيارة في مدينة ضباء بعد يومين من السرقة، إلا أن الحادثة تحولت لجريمة قتل.

ووفقا لمعلومات فإن اللص سرق سيارة جيب شاص، من أمام منزل صاحبها في مدينة تبوك، وبعد تنفيذ عملية السرقة، شاهد صديق صاحب الجيب، السارق في مدينة ضباء وحاول إيقافه إلا أنه قام بإطلاق النار عليه بطلقتين فأصابه في رأسه وبطنه أدت إلى وفاته في الحال، ومن ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

في الوقت نفسه، ما زالت الجهات الإعلامية في انتظار صدور بيان من الجهات الأمنية لكشف مزيد من التفاصيل حول الجريمة.

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