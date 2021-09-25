هيئة الأدب السعودية تطلق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١ في نسختها الثانية، والتي تستهدف دور النشر الوطنية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وكشفت الهيئة أن التقديم على الجائزة سيكون متاحاً أمام جميع دور النشر ابتداءً من يوم السبت (٢٥ سبتمبر 2021) وحتى يوم الأحد (3 أكتوبر 2021)، من خلال الموقع الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair-award الذي يحتوي على شروط ومعايير فئات الجائزة الثلاث: جائزة التميز بالنشر، وجائزة التميز بالنشر فئة الطفل، وجائزة النشر المتميز بالترجمة، والتي ستُمنح لستة فائزين، دار نشر سعودية وأخرى عالمية عن كل فئة.

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قيمة الجائزة

وحددت الهيئة قيمة جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب بـ 300 ألف ريال، وتتوزع على الفائزين الستة، ويعلن عنهم في حفل تكريم يقام بالتزامن مع الحفل الختامي للمعرض يوم 10 أكتوبر المقبل.

وتهدف الجائزة المصاحبة للمعرض إلى تشجيع دور النشر، وتمكين الابتكار في مجال النشر ومواكبة التقنيات الجديدة للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة لإصدارات الدور بطرق مبتكرة وذات طابع مستدام، حيث تسعى الهيئة من خلال الجائزة إلى أن يكون معرض الرياض الدولي للكتاب علامة فارقة في خارطة معارض الكتاب في المنطقة، ووجهة محفزة وبشكل دائم لكل دور النشر.

16 قطاعاً ثقافياً

يُذكر أن الدورة الجديدة لمعرض الرياض الدولي للكتاب تقام في "واجهة الرياض"، وتحل فيه جمهورية العراق ضيف شرف، وتشارك فيه أهم دور النشر من مختلف دول العالم، ويشهد أنشطة وفعاليات متنوعة تمثل 16 قطاعاً ثقافياً، إذ يحتضن المعرض العديد من الندوات الثقافية والأدبية المتنوعة، والأمسيات الشعرية والفنية، ويوفر مساحات للحوار والمحاضرات التفاعلية، وورش عمل متنوعة في مجالات الفن، والقراءة والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة، ومؤتمراً للناشرين يعقد في يومي 4 – 5 أكتوبر كأول مؤتمر من نوعه في المملكة.