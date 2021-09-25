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وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في نيويورك

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وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري
من اجتماع وزير الخارجية السعودي ونظيره القطري

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره القطري في نيويورك

اجتماع وزيري الخارجية تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

دبي - قناة العربية

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أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة إن اللقاء "استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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