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سعودي يجمع 100 ألف عملة معدنية.. ويطمح لدخول غينيس

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الفنان هشام النجار - تصوير - لؤي حزام

سعودي يجمع 100 ألف عملة معدنية.. ويطمح لدخول غينيس

صمم صورة للملك سلمان بأكثر من 9 آلاف عملة معدنية

العربية.نت - حامد القرشي

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عكف السعودي هشام النجار ولأكثر من 20 عاماً على جمع العملات المعدنية، وتنقل بين بلدان العالم لجمعها ليرسم بها لوحات فتية لملوك السعودية عبر العديد من اللوحات المبهرة.

وجمع النجار أكثر من 100 ألف عملة معدنية، من مناطق مختلفة حول العالم، عبر مزادات التحف والعملات النادرة.

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فقد أوضح في حديث إلى "العربية.نت" أنه أنشأ خزانة من العملات المعدنية، واستثمرها في رسم لوحات فنية احترافية بطريقة لوحية وجدارية.

وأضاف أن الهدف من رسم اللوحات بالعملات المعدنية، هو الحفاظ عليها بشكل جميل، عبر لوحات فنية تجذب عين المشاهد إليها.

جانب من أعمال هشام النجار - تصوير - لؤي حزام
جانب من أعمال هشام النجار - تصوير - لؤي حزام

كما كشف أنه صمم صورة للملك سلمان بأكثر من 9 آلاف عملة معدنية من مختلف عملات العالم، مشيراً إلى أن لديه 40 صورة صنعت بالعملات المعدنية لملوك السعودية، وأمرائها وأمراء دول الخليج.

من أعمال الفنان هشام النجار
من أعمال الفنان هشام النجار

وختم حديثه كاشفاً عن طموحه من خلال هذه الأعمال الفنية، بعمل أكبر جدارية في العالم مصنوعة من العملات المعدنية، سواء في مكة المكرمة أو جدة أو الرياض أو أي مدينة، والدخول بها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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