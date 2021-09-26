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السعودية: جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تجاوز 60 عاماً

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د محمد العبدالعالي
لقاح كورونا

السعودية: جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تجاوز 60 عاماً

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، تقديم الوزارة جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن تجاوز عمره 60 عاماً.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 44 إصابة جديدة بالفيروس كورونا، و5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

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وأضاف بيان الصحة حول مستجدات كورونا، تعافي 58 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535،950.

كما، أكد العبدالعالي، أن السعودية في الأشواط الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا، داعياً الجميع إلى استكمال التحصين بجرعتي لقاح كورونا.

لقاح كورونا السعودية
لقاح كورونا السعودية

وكشفت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546926) حالة فيما بلغ عدد حالات التعافي (535950) حالة كما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8699) حالة.

فيما نصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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