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السعودية.. إطلاق استراتيجية التجارة الخارجية نهاية 2021

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الهيئة العامة للتجارة الخارجية
خاص

السعودية.. إطلاق استراتيجية التجارة الخارجية نهاية 2021

العربية.نت - نواف عزيز

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كشفت مصادر "العربية نت"، أن السعودية تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية نهاية العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تعمل مع برنامج التحول الوطني، على دراسة ورصد الفرص المتاحة للتوقيع على اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم والاتحادات الاقتصادية المستهدفة.

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كما تواصل تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق الأجنبية.

تصدير المنتجات الخدمات

وستدعم الاستراتيجية الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتحسين وتسهيل تصدير السعودية للمنتجات والخدمات.

كذلك، ستدعم استيراد المنتجات الزراعية والصناعية الأساسية والمواشي بطريقة تخدم المصالح الاقتصادية للسعودية وتجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تمكين الوصول إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات والحد من العوائق التي تواجهها.

وعمل كذلك، على تعزيز مكاسب السعودية التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية، إضافة إلى ترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للسعودية كمركز إقليمي وعالمي.

وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية للسعودية.

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