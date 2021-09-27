أول مدربة سعودية تشارك في البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة

سجلت المدربة دانة علي محسن، اسمها كأول مدربة سعودية للكرة الطائرة، تشارك في برنامج الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، الذي أقيم خلال المدة من الـ 24 وحتى الـ 26 من شهر سبتمبر الجاري في كرانجسكا غورا بسلوفينيا، وذلك بدعم من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

ويصنف البرنامج الأوروبي كاتفاقية للمدربين ومعلمي التربية البدنية العاملين على مستوى القاعدة الشعبية، حيث جرى اختيار المدربة السعودية ضمن 10 مدربين من القارة الآسيوية، الذين يشاركون في مشاريع وطنية تتناول الكرة الطائرة للمبتدئين.

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وبدأ شغف دانة بكرة الطائرة يبرز منذ الصغر، لتعمل على تطوير إمكانياتها. وكانت تمارس اللعبة في كل وقت ومكان، حتى أصبحت روتينها اليومي، قبل أن يتطور شغفها نحو التدريب، مؤسسة فريقها الخاص "بلو كلكرز"، والذي يضم ما يقارب 40 لاعبة.

يذكر أن أكثر من 150 مدرباً ومدربة شاركوا في فعاليات البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة، الذي كان بيئة خصبة لتبادل الخبرات والتجارب في نشر لعبة الكرة الطائرة وتطويرها.

وعبرت المدربة السعودية دانة محسن عن سعادتها وفخرها بتمثيل المملكة في مجال التدريب والمشاركة في الدورة الدولية لهذه اللعبة، وقالت: "أنا على ثقة كبيرة أن المرأة السعودية لديها الطموح لتحقيق النجاح، في ظل الدعم والاهتمام الذي نلاقيه من وزارة الرياضة، وسأبذل قصارى جهدي في تطوير الطائرة النسائية، ولدينا نخبة من اللاعبات لتطوير مستواهن للمشاركة في البطولات الخارجية، ونقدم صورة جميلة في المحافل الدولية".