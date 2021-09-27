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السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات

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وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ

السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلن وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، إلغاء شرط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات.

وأكد آل الشيخ، خلال الجلسة الحوارية لـ"برنامج تنمية القدرات البشرية"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" الاثنين، أن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة.

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كما أضاف أن إحدى ركائز البرنامج هي إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن، لافتاً إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.

وأشار آل الشيخ إلى أن الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون من مراحل مبكرة، حيث يتم إعداده ليكون منافساً في سوق العمل محلياً وعالمياً.

إلى ذلك أوضح أن هناك 3 ركائز لهذا البرنامج: الأولى هي تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية، والثانية إعداد المواطن لسوق العمل، والثالثة إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.

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