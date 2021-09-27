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جروا خروفا وسرقوه وسط شارع بالرياض.. فيديو يوثق

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سرقة خروف في الرياض

جروا خروفا وسرقوه وسط شارع بالرياض.. فيديو يوثق

دبي - العربية.نت

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لم يكن اثنان من أصحاب السوابق يتوقعان أن تلتقطهما كاميرا مثبتة في أحد الشوارع وتوثق سرقتهما، وتوقعهما بالتالي بين أيدي الشرطة.

فقد تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على أحد الرجلين اللذين ظهرا في مقطع مصور وهما يجران خروفا في أحد شوارع الرياض، ويضعانه خلسة في صندوق سيارتهما.

وأوضحت الشرطة في بيان، صباح اليوم الاثنين، أنه تم القبض على المتورطين بعد المتابعة الأمنية وقد تبين أن بحوزتهما مواد مخدرة أيضا.

كذلك، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضبط بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخص آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما.

كما أوضح أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، مضيفا أن إجراءات المتابعة الأمنية جارية للقبض على الآخر، بعد أن تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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