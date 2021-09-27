مستشار الأمن القومي الأميركي يتجه للسعودية ضمن جولة إقليمية

يتوجه مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، للسعودية للاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار جولة في المنطقة تشمل كلاً من الإمارات ومصر.

إلى ذلك، من المتوقع أن يلتقي المسؤول الأميركي الرفيع بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

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يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، كان قد أعرب منتصف الشهر الحالي، عن أمله بلقاء ولي العهد السعودي، بعد إلغاء زيارة كانت مقررة في حينه للمملكة.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، آنذاك أن زيارة أوستن إلى السعودية "لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

كما أعرب عن أمله في إعادة جدولة تلك الزيارة.

يذكر أن أوستن كان زار منتصف سبتمبر منطقة الخليج لشكر دول قدّمت دعماً للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد سقوط الحكومة الأفغانية، واستيلاء طالبان على السلطة في كابل في آب/أغسطس.