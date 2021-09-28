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لهذه الأسباب استدعت هيئة "الإعلام السعودية" 5 من مشاهير السوشيال ميديا

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الهيئة العامة للإعلام السعودي

لهذه الأسباب استدعت هيئة "الإعلام السعودية" 5 من مشاهير السوشيال ميديا

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع: تلك الجهود تهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتسهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع

العربية.نت - مريم الجابر

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استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، 5 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، لمخالفتهم ضوابط المحتوى الإعلامي، ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصًا منذ بداية 2021م، حيث تنوعت بين إعلانات مضللة، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن تلك الجهود تهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين، وتسهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها، ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال: https://gcam.gov.sa/pages/30. كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77، أو الرقم الموحد 920004242.

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