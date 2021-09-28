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إيقاع المخالفة ضد شركة فصلت موظفا طالب مسؤولا بإبراز "توكلنا" 

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الموارد البشرية السعودية

إيقاع المخالفة ضد شركة فصلت موظفا طالب مسؤولا بإبراز "توكلنا"

سعد آل حماد: يجب احترام النظام.. وتطبيقه واجب على كل طرف من أطراف العلاقة العمالية

الرياض - العربية.نت

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راج على منصات التواصل في وقت سابق خبر عن فصل مواطن سعودي في إحدى الشركات بمنطقة مكة المكرمة، بعد أن منع مسؤولا "مقيما" في الشركة من الدخول لمقرها لعدم إبرازه تطبيق "توكلنا"، وحينها طالب النشطاء بضرورة تدخل الجهات المعنية للوقوف مع الموطن ومعاقبة المسؤول، وفي الوقت نفسه تابعت "العربية" القضية وتفاصليها لحين صدور المخالفة النظامية ضد الشركة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد لـ"العربية" أنه تم الوقوف على الأمر من خلال زيارة الفرق الرقابية للشركة، وتم استكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف المعنية، وأوقعت الوزارة المخالفات النظامية بحق المخالفين، والمنشأة قامت بإعادة العامل لعمله، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الوافد.

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وأكد المتحدث أن احترام النظام وتطبيقه واجب على كل طرف من أطراف العلاقة العمالية، وأن من يخالفه سوف تطبق عليه أحكام نظام العمل.

وتدعو الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في سوق العمل من خلال تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الرقم الموحد للشكاوى والبلاغات (19911).

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