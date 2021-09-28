السعودية.. مؤتمر دولي حول الابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه

تُنظم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعاون مع منظمة التحلية العالمية IDA، مؤتمرا افتراضيا تحت عنوان (الابتكار في التحلية)، غدا الأربعاء، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين العالميين، وبهدف إثراء النقاشات حول التطورات والابتكارات الحديثة في مجال تحلية المياه بواسطة الأغشية.

حيث يُمثل ترسيخ الابتكار وحلول التقنيات الحديثة أولوية ومنهجية أساسية ضمن استراتيجية (التحلية) للتحول الرقمي، للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 وتعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال صناعة تحلية المياه.

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تمكين الابتكار

يأتي المؤتمر في إطار نهج (التحلية) المستمر لتفعيل كل الآليات والسبل الحديثة لتمكين الابتكار وتكامل التكنولوجيات التمكينية، بما في ذلك إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهو ما حدا بالتحلية لاستحداث أقسام جديدة للابتكار والذكاء الاصطناعي وتفعيلها في عمليات الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة في منظوماتها الإنتاجية مما جعلها الرائدة في صناعة التحلية، وعزز مساهمتها في تحقيق الاستدامة في طاقة المستقبل ما يتماشى مع أهداف (مبادرة السعودية الخضراء).

موضوعات المؤتمر الحوارية

ويبحث المؤتمر عبر جلساته التفاعلية والحوارية، التطورات في علوم أغشية التناضح العكسي وتقنياتها، والابتكارات العملية في تشغيل منظومات الإنتاج ممثلة في وسائل وطرق تحسين أداء مرشح المعالجة المسبقة، إضافة إلى تنظيف مرشحات الخرطوشية في مكانها (cartridge filters)، وحلول التقنيات الجديدة المتعلقة بتركيز الرجيع الملحي، والإنجازات الحديثة في مجال التقطير الغشائي.

يبدأ المؤتمر بجلسة تعريفية يديرها ميغيل أنجيل سانز، مدير التطوير الاستراتيجي بشركة السويس الدولية، عضو الجمعية الدولية لتحلية المياه، وجلسة أخرى لإيجاز الملامح الرئيسية لموضوعات الورشة المقامة ضمن أعمال المؤتمر يديرها كبير خبراء معهد الأبحاث وتقنيات التحلية (SWCC) المهندس نيكولاي فوتشكوف، فيما يتحدث البرفيسور إريك هوك، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس عن آخر التطورات في تقنية الأغشية، ويستعرض البروفيسور سانغو لي أستاذ كلية الهندسة المدنية والبيئية، جامعة غكمن، كوريا، الدروس المستفادة من الدراسات التجريبية الخاصة بالتقطير الغشائي لتقليل المحلول الملحي.

الابتكار في تكنولوجيا التركيز الملحي

وفي مجال الابتكار في تكنولوجيا تركيز المحلول الملحي يتحدث المهندس جون تريسي، نائب الرئيس لمؤسسة فلويد تكنولوجي سوليوشنز إنك، يعقبه المهندس بورجا جلانكو الرئيس التنفيذي لشركة أكوا أدفايس، في محور تحلية المياه تحت سطح البحر، ويتناول المهندس عبدالرحمن أبو طالب، الباحث في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية تحسين أداء مرشحات الوسائط الحبيبات، فيما يختتم الدكتور بيونغسونغ بارك الذي يعمل كخبير أول في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالمحور الخاص بالنظام الجديد لتنظيف المرشحات الخرطوشية (cartridge Filters).