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وزير التعليم السعودي "للعربية": اختبارات "قياس" لطلاب الأول ثانوي  

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وزير التعليم خلال اللقاء
خاص

وزير التعليم السعودي "للعربية": اختبارات "قياس" لطلاب الأول ثانوي

د.حمد آل الشيخ: سنعمل على رفع معدل الالتحاق بالتعليم إلى 40 % بحلول عام 2025

العربية.نت - نواف عزيز

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كشف وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، لـ"العربية" أن وزارة التعليم ستطبق اختبارات في بداية المرحلة الثانوية لقياس قدرات وميول الطلاب وتوجهاتهم، بهدف تحديد اتجاه الطالب في المجالات المهنية وفقاً لنتائج تلك الاختبارات.

وفي لقاء له مع قناة "العربية" بعد مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدها برنامج تنمية القدرات البشرية في العاصمة الرياض، أفاد وزير التعليم السعودي أن للوزارة مبادرة بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتضمن تقديم برنامج للتوجيه المهني والتخصصي لطلاب وطالبات المدارس في السعودية من مختلف المراحل العمرية.

وخلال اللقاء، تحدث وزير التعليم عن كون البرنامج استراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية انطلاقا من مرحلة رياض الأطفال مروراً بمرحلة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، ثم مرحلة الدخول لسوق العمل وحتى مرحلة ما بعد التقاعد.

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ويشارك في تنفيذها كثير من الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي، عبر تنفيذ 89 مبادرة بما يحقق تكامل الجهود وتعظيم الأثر في تأهيل المواطن لسوق عمل متطور، ولضمان الجاهزية للمستقبل من خلال القدرة على سد احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وركز آل الشيخ، على أن المخرج النهائي من البرنامج هو مواطن منافس عالمياً، ابتداءً من الطفولة المبكرة "التي سنعمل عليها من خلال مبادرات البرنامج لرفع معدل الالتحاق بالتعليم إلى 40% بحلول عام 2025 إيمانًا بأن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر".

وأضاف أن "مرحلة رياض الأطفال مرحلة تأسيسية مهمة سنعمل على تحسينها من الجانب النوعي، وكذلك التوسع في تقديم خدماتها، والتركيز على مهارات أساسية، ومسارات المرحلة الثانوية، والخبرات العملية للطلاب".

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