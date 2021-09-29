.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط

  • الخط
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

والأحد الماضي قام التحالف باعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

كما قصف التحالف موقعا عسكريا بمحافظة الجوف تستخدمه الميليشيا الحوثية في إطلاق المسيرات المفخخة،

وذكر التحالف في بيان أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت الجمعة الماضية طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها، بعد أن تصدت مساء الخميس لـ 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

بوتين وأردوغان يبحثان غداً التهدئة بسوريا وصواريخ "إس.400" سوريا التدخل التركي بوتين وأردوغان يبحثان غداً التهدئة بسوريا وصواريخ "إس.400"

جدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شدد قبل أيام على أن الأولوية في اليمن تبقى لإحلال السلام، مؤكداً أن المسؤولية في الخراب تقع على عاتق الحوثيين.

وكانت المملكة قد بعثت قبل أيام برسالة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران، مؤكدة أن تواصل هذه الهجمات الحوثية يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جزائري ضمن أبطال أحدث أفلام جيمس بوند.. فمن هو؟ جزائري ضمن أبطال أحدث أفلام جيمس بوند.. فمن هو؟
"ضربة مزدوجة كارثية".. ماذا لو أُصبت بالأنفلونزا وكورونا معاً؟
الأكثر قراءة
السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات السعودية.. إلغاء شرط مهم للدخول إلى الجامعات
لهذه الأسباب استدعت هيئة لهذه الأسباب استدعت هيئة "الإعلام السعودية" 5 من مشاهير السوشيال ميديا
المدينة المنورة.. شاحنة مسرعة تقتل 4 أشخاص وتصيب 5 المدينة المنورة.. شاحنة مسرعة تقتل 4 أشخاص وتصيب 5
إيقاع المخالفة ضد شركة فصلت موظفا طالب مسؤولا بإبراز إيقاع المخالفة ضد شركة فصلت موظفا طالب مسؤولا بإبراز "توكلنا" 
دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط
وزير التعليم السعودي وزير التعليم السعودي "للعربية": اختبارات "قياس" لطلاب الأول ثانوي  
قبل أن تذهب
روسيا تسجل رقْماً قياسياً بعدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة
روسيا تسجل رقْماً قياسياً بعدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة
اكتشف المزيد