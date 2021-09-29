.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها

  • الخط
الطفلة تمارا عبدالرحمن
الطفلة تمارا عبدالرحمن

قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

لم تعرف الطفلة السعودية تمارا عبدالرحمن ذات الـ6 سنوات، أن حياتها سوف تتوقف بلدغة ثعبان تسلسل إلى داخل المنزل، وترصد لها في دورة المياه، حتى قام بلدغها يوم أمس، ونقلت على إثرها إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، وأدى تدهور حالتها الصحية إلى نقلها للعناية المركزة في حالة حرجة، حتى لقيت حتفها عصر اليوم.

وفي تفاصيل الحادثة، تحدث إلى "العربية.نت" والد الطفلة تمارا، بصوت حزين باكيا يقول: "الثعبان كان يترصد لابنتي في دورة المياه بمنزلنا، ونظراً لصغر عمر الطفلة لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه، وسط ذهول الأسرة التي لم تتوقع وجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصاً أننا نسكن في مدينة أبها".

دعوة سعودية أميركية لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية السعودية دعوة سعودية أميركية لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية

وأكمل والدها سرد الواقعة: "بشكل عاجل تم نقل الطفلة للمستشفى، وتم استقبالها وإسعافها، لكن لم يمهلها القدر ولقيت حتفها على الرغم من تلقيها الرعاية الطبية ومرورها بظروف صحية صعبة".

وختم حديثه بنبرات الأسى والحزن على ابنته تمارا التي بدأت رحلتها الدراسية بكل سعادة، فقال: "أنا مؤمن بالله وراضٍ بكل ما يكتبه الله لنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفكرة إيرانية تفضح مفكرة إيرانية تفضح "حضارة خامنئي" القائمة على شبكات التهريب
عامه الثاني يقارب على الانتهاء.. هذا ما أحدثه كورونا بالعالم عامه الثاني يقارب على الانتهاء.. هذا ما أحدثه كورونا بالعالم
الأكثر قراءة
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
دعوة سعودية أميركية لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية دعوة سعودية أميركية لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية
المدينة المنورة.. شاحنة مسرعة تقتل 4 أشخاص وتصيب 5 المدينة المنورة.. شاحنة مسرعة تقتل 4 أشخاص وتصيب 5
السعودية تدعو المجتمع الدولي لمواجهة تجاوزات إيران النووية السعودية تدعو المجتمع الدولي لمواجهة تجاوزات إيران النووية
دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط دفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة صوب خميس مشيط
"ملكية العلا" تعلن ولادة لأنثى "النمر العربي"
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد