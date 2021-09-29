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دعوة سعودية أميركية لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية

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محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

دعوة سعودية أميركية لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية

سوليفان: بايدن يؤيد السعودية نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني

الرياض - العربية.نت

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دعت السعودية والولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، وأكدتا أهمية مشاركة الحوثيين بحُسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء الاثنين، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وفي الشأن اليمني، أكد ولي العهد على مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

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من جانبه، أكد سوليفان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة العربية السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة.

‏ودعت السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

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