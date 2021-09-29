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4.2 مليار ريال لتنمية المحتوى الرقمي في السعودية

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المحتوى الرقمي
تعبيرية

4.2 مليار ريال لتنمية المحتوى الرقمي في السعودية

مجلس المحتوى الرقمي سيعزز فرص الاستثمار في السعودية ويحفز ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع للاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي

الرياض - العربية.نت

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وافق مجلس الوزراء السعودي، يوم أمس الثلاثاء، على تنظيم "مجلس المحتوى الرقمي" بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتوفير وظائف نوعية في السعودية.

وسيخصص المجلس 36 مبادرة بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي، وسيركز على توسيع نسبة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف في أربعة أسواق رئيسية هي الفيديو، الصوت، الألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تتضمن أهداف المجلس رفع نسبة الإيرادات المحتفظ بها داخل الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تنمية المواهب المحلية من خلال برامج تأهيلية وتطويرية إلى جانب تحسين التشريعات والأنظمة بشكل يحفز على نمو هذا السوق.

تعبيرية
تعبيرية

تنظيم سوق المحتوى الرقمي

ويسعى المجلس إلى تنظيم وتفعيل سوق المحتوى الرقمي في السعودية في ثلاثة مسارات، أولها تسهيل مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في السوق من خلال اللوائح والتنظيمات وحقوق الملكية الفكرية. وثانيها إيجاد حوكمة متكاملة تحفز على التوسع والنمو وتشجع على الابتكار، إلى جانب تحفيز سوق المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات. وثالثها تطوير البنية التحتية للمحتوى الرقمي.

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وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مجلس المحتوى الرقمي، الذي جرى تكوينه بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الإعلام، وزارة والثقافة، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وسيبرز المجلس فرص الاستثمار في السعودية، ويحفز ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع للاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي.

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