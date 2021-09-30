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بايدن للملك سلمان: علاقاتنا تشكل حجر زاوية لأمن المنطقة

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الملك سلمان وجو بايدن
الملك سلمان وجو بايدن

بايدن للملك سلمان: علاقاتنا تشكل حجر زاوية لأمن المنطقة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة على متانة العلاقات بين البلدين.

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وقال بايدن إن العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود.

كما تطلع الرئيس الأميركي لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد دعتا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، وأكدتا أهمية مشاركة الحوثيين بحُسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء الاثنين، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، حيث جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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