في جدة.. "سوق البحر الأحمر" يعلن عن الأفلام المشاركة

أعلن سوق البحر الأحمر، اليوم الخميس، عن المشاريع والأفلام قيد الإنجاز، التي تم اختيارها للمشاركة في دورته الافتتاحية، والتي ستقام من 8 - 11 ديسمبر، بالتزامن مع فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

ويعتبر سوق البحر الأحمر مبادرة هامة لاكتشاف وتقديم المواهب السينمائية من العالم العربي وإفريقيا، وتضمّ أنشطته سوقاً للمشاريع، وعروضاً لأفلام قيد الإنجاز، ومنطقة للعارضين، وبرنامجاً من الندوات وورش العمل، إضافة إلى العديد من الفرص الرامية إلى توسيع شبكة المعارف وربط السينمائيين بأهم صنّاع القرار من جميع أنحاء العالم.

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استضافة أكثر من 350 محترفاً

كما يستعدّ سوق البحر الأحمر لاستضافة أكثر من 350 محترفاً من العاملين في مجالات الإنتاج والتوزيع والمبيعات، كما يقدّم برامج متخصصة لتعزيز الإنتاج المشترك والتمويل والتطوير، وذلك لتوفير الدعم الذي تحتاجه صناعة السينما في العالم العربي وإفريقيا، وسيقوم صندوق البحر الأحمر بتقديم 3 جوائز نقدية، تختارها لجنتا تحكيم تضم خبراء عالميين، حيث تقدم لجنة تحكيم سوق المشاريع جائزة تطوير بقيمة 25 ألف دولار أميركي، وجائزة إنتاج بقيمة 100 ألف دولار أميركي، فيما تقدم لجنة تحكيم الأفلام قيد الإنجاز جائزة بقيمة 30 ألف دولار لتغطية تكاليف عمليات ما بعد الإنتاج، كما ستتأهل المشاريع المشاركة في السوق لجوائز أخرى يقدّمها رعاة وشركاء السوق.

لجنة التحكيم

هذا وتضم لجنة تحكيم السوق المخرجة والكاتبة والمنتجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والشاعر والكاتب ومؤسس مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والمدير العام لمهرجان واغادوغو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الإفريقية أليكس موسى ساوادوغو، والمنتج الألماني ثاناسيس كاراثانوس (زوجة الحانوتي، الرجل الذي باع ظهره، إن شئت كما في السماء). فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن عضوين إضافيين سينضمان إلى لجنتي التحكيم.

دعم المواهب

وبهذه المناسبة أكّد إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على أهمية سوق البحر الأحمر، وأضاف: "إن سوق البحر الأحمر هو تأكيد على التزامنا بدعم المواهب، واكتشاف التنوع والزخم الإبداعي لهذه المنطقة، وقدرتها على تقديم قصص جديدة بقوالب وأساليب مبتكرة، حيث يسعدنا فتح الباب على فرص جديدة للتطوير والدعم بمشاركة أهم خبراء صناعة السينما، وفخورون بالمساهمة في إيصال هذه الأصوات الجريئة والمبدعة إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم".

وفي السياق نفسه، أكّدت شيفاني بانديا مالهوترا المدير التنفيذي للمهرجان على أن "الهدف هو خلق منظومة سينمائية متكاملة تجذب المواهب الصاعدة إضافة إلى أصحاب الخبرات من العالم العربي وإفريقيا، بهدف تطوير مشاريعهم في بيئة احترافية دولية تُعيرُ الانتباه إلى خصوصية هذه المنطقة، وما تقدّمه من إمكانات، وهنا يأتي دور سوق البحر الأحمر في اكتشافها وتطويرها وتمويلها، ثم تقديمها على هذه المنصة الدولية".

يذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021، فيما تقام فعاليات سوق البحر الأحمر من 8 - 11 ديسمبر 2021.