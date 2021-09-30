مزاد الصقور في نسخته الثانية ينطلق غداً من السعودية

ينطلق غداً مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، مستمراً حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر نادي الصقور بملهم شمال مدينة الرياض.



وأوضح النادي في بيان صحافي أن المزاد جاء ضمن (روزنامة الصقور) لعام 2021، التي أعدها النادي، وتبين مواعيد فعاليات الصقور طيلة العام، ويقام المزاد حرصاً من النادي على استدامة هواية الصيد بالصقور، وتلبية احتياجات ومتطلبات عشاق الصقور والصيد بها، ونقل هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق إلى الأجيال القادمة.

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دعماً للطواريح

فيما يأتي المزاد دعماً للطواريح في جميع مناطق السعودية، حيث استعد النادي بخمس فرق لاستقبال الصقر ومالكه، في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.

الجدير ذكره أن المزاد يجري بشكل مباشر ويبث عبر القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي على منصَّات التواصل الاجتماعي، حيث يوفر النادي مزايا للصقارين والمشترين؛ منها توثيق الطرح، وتأمين السكن والنقل للطواريح والمُلَّاك إلى مقر المزاد، وإصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، والسحب على جوائز للمشاركين في المزاد في الحفل الختامي، كما لا تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم، وذلك ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".