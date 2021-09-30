لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد اجتماعها السادس

عقدت لجنة المتابعة السعودية القطرية، في مقر وزارة الخارجية القطرية بالعاصمة الدوحة، الخميس، أعمال اجتماعها السادس.

وترأس الجانب السعودي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، فيما رأسه من الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الأمنية السفير علي بن فهد الهاجري، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تأتي أعمال اللجنة، إنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، بتعزيز تطور العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات كافة.