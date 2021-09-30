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مباحثات سعودية ليبية حول تعزيز العلاقات في شتى المجالات

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الأمير فيصل بن فرحان ونجلاء المنقوش (من واس)

مباحثات سعودية ليبية حول تعزيز العلاقات في شتى المجالات

الرياض - العربية.نت

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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض الخميس، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من واس
من واس

كما ناقش الجانبان أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.

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