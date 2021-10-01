انطلاق معرض الرياض للكتاب.. الأكبر في تاريخ السعودية

دشن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مساء الخميس، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وحضر حفل التدشين وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، حسن ناظم، وسفير العراق لدى السعودية، عبدالستار هادي الجنابي، باعتبارهما ممثلين لجمهورية العراق التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض.

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كما شهد الحفل حضوراً نوعياً من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل، والأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وفهد السماري أمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في مصر، ومحمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من دول صديقة.

1000 دار نشر

ودشن وزير الثقافة انطلاق الدورة رسمياً، ثم قام بجولة مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم.

كما يحتضن المعرض، الذي يقام من 1 إلى 10 أكتوبر، عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل. وهذه الودرة هي الأولى التي تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.

مؤتمر الناشرين الدولي

إلى ذلك تنظّم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، وذلك يومي الرابع والخامس من أكتوبر، وهو أول مؤتمر من نوعه في السعودية.

ويسعى هذا المؤتمر إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربياً، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية.

كما يُعدّ بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصّعد المحلية والعربية والدولية. ويتضمن جلسات حوارية ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

فعالية "حديث الكتاب"

ويستضيف المعرض أيضاً فعالية "حديث الكتاب" التي تقدم نخبة من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتصدرهم الأمير تركي الفيصل، وجوردان بيلفورت، وكريس جاردن، للحديث عن تجاربهم الملهمة في الكتابة والتأليف.

كذلك يقام المعرض على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين. كما يحتضن ورش عمل، وجلسات حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسيات شعرية وفنية، وعروض ومسرحيات عالمية تقدم على 3 مسارح خارجية، مسرحان في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى فعاليات نوعية تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

ومن المقرر أن يستقبل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 الزوار يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء.