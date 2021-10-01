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من كرسي خشبي لمركبة ذكية.. قصة تطور عربات المسجد الحرام

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العربات من الخشب إلى الذكاء

من كرسي خشبي لمركبة ذكية.. قصة تطور عربات المسجد الحرام

العربية.نت - حامد القرشي

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سجلت خدمة العربات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوراً كبيراً على مدار السنوات الماضية، لتواكب الرئاسة عبر حزمة مشاريعها، أحدث الخدمات العالمية المتطورة التي تعطي الراحة للمعتمرين وزائري الحرمين.

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وقصة التطور، سجلها المسجد الحرام منذ عشرات السنين، حيث كانت العربات في بادئ الأمر كرسياً خشبياً يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤوسهم، ليطوفوا أو يسعون بالحجيج والمعتمرين، وبعد مضي فترة من الزمن تم استخدام عربات يدوية مصنوعة من الخشب والحديد مغطاة بالإسفنج ذي اللون الأخضر.

كما شهدت المركبات تطوراً آخر، فتم تأمين العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف، والتي توزع من خلال النقاط والمراكز المخصصة لذلك في المسجد الحرام.

عربات الحرم
عربات الحرم

تطوير منظومة العمل

وتطويراً لمنظومة الأعمال التي يشهدها المسجد الحرام، فقد قامت شؤون الحرمين بإدخال خدمة العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية، كما قامت بالاستفادة من التقنية الحديثة في جميع المجالات، مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، تم إضافة عربات كهربائية حديثة جاءت بتصميم خفيف الوزن، مع محرك كهربائي "باور جلايد" وحاصلة على براءة اختراع الهندسة الذكية كما أنها سهلة النقل والطي والدفع.

واستخدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الذكية، وذلك بتوفير تطبيق "تنقل" الذي يُعد وسيلة سهلة لضيوف بيت الله الحرام، وللقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات للمستخدمين، مع إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتشرف وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ممثلةً بإدارة خدمة التنقل على العربات داخل المسجد الحرام وتمنح تصاريح العمل لمن تنطبق عليه الشروط، حيث بلغ عدد العربات 8000 عربة منها 3000 عربة كهربائية، و 5000 عربة يدوية تقدم لضيوف بيت الله العتيق لكي يؤدوا عباداتهم بكل راحة وسهولة.

تطور العمل في عربات المسجد الحرام
تطور العمل في عربات المسجد الحرام

نقاط وتوزيع العربات

ومع جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم حددت الرئاسة 4 مواقع ونقاط توزيع وانطلاق العربات وهي جسر الشبيكة، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل باب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية، مع وضع ملصقات في مواقع التوزيع لضمان تطبيق التباعد الجسدي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، وتطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

كما تعمل شؤون الحرمين على تعقيم جميع العربات بشكل فوري، وذلك قبل الاستخدام وبعده، حيث يتم وضع الملصقات بعد تعقيم العربات للتأكيد على أن العربات معقمة وجاهزة للاستخدام مرة أخرى.

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