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فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام

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صورة من داخل السيارة

فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام

دبي- العربية.نت

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أقدمت إحدى السائقات في السعودية على قيادة سيارتها بسرعة كبيرة، تخطت الـ 170 كلم/ساعة. ووثقت مخالفتها هذه بالفيديو، حيث ظهر عداد السيارة.

كما أظهرت اللقطات السائقة وهي تتناول الطعام خلال القيادة. فيما انتشرت المقاطع المصورة بشكل واسع على مواقع التواصل.

إلا أن إدارة المرور أعلنت أمس الخميس في تغريدة على حسابها على تويتر أنها ألقت القبض على السائقة.

وقالت في تعليق مقتضب: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدة مركبة تقوم بالقيادة بطريقة متهورة، فقد تم ضبطها وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور .

يذكر أن المملكة كانت أعلنت في 2017 السماح للمرأة بقيادة السيارة، ضمن سلسلة تغيرات تشهدها البلاد.

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