فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام

أقدمت إحدى السائقات في السعودية على قيادة سيارتها بسرعة كبيرة، تخطت الـ 170 كلم/ساعة. ووثقت مخالفتها هذه بالفيديو، حيث ظهر عداد السيارة.

كما أظهرت اللقطات السائقة وهي تتناول الطعام خلال القيادة. فيما انتشرت المقاطع المصورة بشكل واسع على مواقع التواصل.

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إلا أن إدارة المرور أعلنت أمس الخميس في تغريدة على حسابها على تويتر أنها ألقت القبض على السائقة.

وقالت في تعليق مقتضب: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدة مركبة تقوم بالقيادة بطريقة متهورة، فقد تم ضبطها وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور .

يذكر أن المملكة كانت أعلنت في 2017 السماح للمرأة بقيادة السيارة، ضمن سلسلة تغيرات تشهدها البلاد.