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مخبأة في "كاكاو".. ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في السعودية

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كبتاجون مُخبأة في إرسالية “كاكاو” ..

مخبأة في "كاكاو".. ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في السعودية

عملية الضبط تمت بعد إخضاع إرسالية "الكاكاو" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء

الرياض - العربية.نت

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "حبوب كاكاو" واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمت بعد إخضاع إرسالية "الكاكاو" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.


كما أشارت إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم.

وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة في إرسالية "كاكاو"، فيما تم خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

حبوب كبتاغون مُخبأة في إرسالية “كاكاو” .
حبوب كبتاغون مُخبأة في إرسالية “كاكاو” .


وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين.

ودعت إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

حبوب كبتاغون مُخبأة في إرسالية “كاكاو”
حبوب كبتاغون مُخبأة في إرسالية “كاكاو”
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