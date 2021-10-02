عبر مهرجان للتمور.. الأحساء تحتفي بيوم الزراعة العربي

احتفت واحة الأحساء -شرق السعودية - بيوم الزراعة العربي، عبر مهرجان لبيع التمور والذي قدم حزمة من البرامج الخاصة بالمزارعين، والذي يعتبر منصة تسويقية إضافة إلى موقع لمحبي التمور ومزارعيها ومستثمريها، ويشمل برامج التعريف والتثقيف بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية.

وانطلق المهرجان برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وبحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم بن آدم الدخيري، والذي برز من خلاله اهتمام الشباب الأحسائي بالقيمة المضافة، والاهتمام بكل أجزاء النخلة وتطوير سلاسل القيمة، كما تم عرض أكبر عذوق الخصاب فخراً بهذا المنتج الأحسائي، وتزيين أكثر من 32 ركنا من القطاعين الحكومي والخاص.

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القيمة المضافة

وفي هذا الشأن تحدث مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم بن آدم الدخيري لـ"العربية.نت" قائلاً: "الكل يتحدث كيف يمكن الحصول على أعلى قيمة من المنتجات الزراعية، والكل يتحدث عن القيمة المضافة، فالذي رأيته في هذا المهرجان هو عمل دؤوب في تطوير هذه السلاسل المختلفة في كل أجزاء الشجرة، سواء في رأسها أو في جذعها أو ثمارها".

كما أضاف: "أعتقد أن هذا العمل يشاد به، وهو التطوير الحقيقي، والذي يدفع المنتجين وكل العاملين في سلسلة تطوير هذه الشجرة، وهذه هي الاستدامة المطلوبة، حتى ينظر المجتمع بأن هذه الشجرة المباركة كلها خير، ويمكن أن تتحول إلى موارد مالية".

تطوير عملية التسويق

بدوره، علق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: "انطلاق المهرجان لأهم حدث بمحافظة الأحساء، هو الاحتفاء بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية في يوم الزراعة العربي، وهذا المهرجان مميز بكل المقاييس، وفيه أقدم شكري لكل من ساهم في تنظيمه ليظهر بهذه الصورة، وهو يعتبر خدمة نقدمها لكل المزارعين لتسويق منتجاتهم، وخطوة من الخطوات التي تسعى لها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن أهدافها لتطوير عملية التسويق وتطوير سلاسل الإمداد".

كذلك علق أحد المهتمين بالصناعات التحويلية في التمور أبو مظفر الناصر ويقول: "طورت من هذا المنتج واستخدمت نواة الرطب بدلاً من رميها، وجعلت منها قهوة للشرب، ولكوني شابا أحسائيا وأعشق كل ما يتعلق بالأحساء، طورت هذا المنتج حتى أصبح الإقبال عليه بشكل واسع، مع دمجه بعصير الرطب للوصول للنكهة المطلوبة".

أكبر مزرعة نخيل

وخلال المهرجان، تم إعلان حصول مركز النخيل والتمور في الأحساء على شهادة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مزرعة نخيل تضم 127 صنفا من التمور على مستوى العالم.

وأكد مدير المركز م. خالد الحسيني أن المزرعة هي عبارة عن بنك لأصول وراثي للنخيل والتمور، والتي تم تصنيفها مورفولجياً وفسيولوجياً وتأصيلها والمحافظة عليها من الانقراض، في حين سوف تتاح للزوار والسياح، ليكون إحدى محطات مسار السياحة الزراعي، لما له من دور كبير في التطوير الزراعي والإثراء المعرفي.